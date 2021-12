Comprensori sciistici in Toscana: bandi imminenti per 1,5 milioni (Di sabato 18 dicembre 2021) Firenze, 18 dicembre 2021 - Tornano a popolarsi , grazie anche alle ultime nevicate, le piste da sci e gli impianti di risalita in Toscana. E la Regione sostiene la ripartenza con 732 mila euro di ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 dicembre 2021) Firenze, 18 dicembre 2021 - Tornano a popolarsi , grazie anche alle ultime nevicate, le piste da sci e gli impianti di risalita in. E la Regione sostiene la ripartenza con 732 mila euro di ...

Ultime Notizie dalla rete : Comprensori sciistici Comprensori sciistici in Toscana: bandi imminenti per 1,5 milioni Tutti i comprensori sciistici sono interessati: Garfagnana, montagna pistoiese, Amiata e Zeri in Lunigiana. "Finalmente si riparte - commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l'...

