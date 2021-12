Cisl in piazza, Sbarra “Con Cgil e Uil è rottura, serve chiarezza” (Di sabato 18 dicembre 2021) “Noi continuiamo a ritenere che deve prevalere un modello di sindacalismo ancorato ai principi della responsabilità, della coesione sociale, della partecipazione” ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, alla manifestazione nazionale ‘Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione. La responsabilità in piazza’, organizzata in piazza Santi Apostoli a Roma. sfe/tvi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 dicembre 2021) “Noi continuiamo a ritenere che deve prevalere un modello di sindacalismo ancorato ai principi della responsabilità, della coesione sociale, della partecipazione” ha detto il segretario generale della, Luigi, alla manifestazione nazionale ‘Per lo sviluppo, il lavoro, la coesione. La responsabilità in’, organizzata inSanti Apostoli a Roma. sfe/tvi su Il Corriere della Città.

