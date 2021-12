(Di sabato 18 dicembre 2021) Berlino, 18 dic. (Adnkronos) - Il direttore sportivo del BorussiaMichael Zorc vuole parlarecon Erlingdel suo futuro. Si prevede che la superstar norvegese lascerà il club alla fine della stagione, con i più grandi club europei interessati a lui. "Nelle prossime settimanesicuramente con lui per avere anche più certezza di pianificazione", ha detto Zorc a Sky Sports prima della partita di Bundesliga con l'Hertha Berlino. "Certo, vorremmo che restasse aoltre l'estate. Non dobbiamo darlo via, nemmeno per motivi economici". Zorc ha escluso la possibilità che il 21enne se ne vada a gennaio, ma ha riconosciuto che il suo accordo consente un'uscita a luglio, affermando che "a determinate condizioni esiste la possibilità" di una cessione. "Ma abbiamo un contratto ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: ds Dortmund, 'parleremo presto con Haaland'... - sportface2016 : #HerthaBerlinoBorussiaDortmund, le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Bundesliga, poker #Bayern al #Wolfsburg: +9 sul Dortmund: Nagelsmann vince grazie alle reti di Muller, Upamecano, S… - sportli26181512 : #Ibrahimovic: 'Mbappè ricorda Ronaldo, #Haaland ossessionato dal gol': L'attaccante del Milan incorona i bomber di… - GiacomoGiusti : @giuliomerelli @Echoes41502167 @mirkonicolino La presenza di Bayern e Borussia Dortmund è pura fantasia -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Dortmund

Il Sannio Quotidiano

Formazioni ufficiali Hertha Berlino - BorussiaHERTHA BERLINO: in attesa BORUSSIA: in attesa...30 Hoffenheim - Monchengladbach 15:30 RB Lipsia - Bielefeld 15:30 Hertha -18:30 INDONESIA ...30 Luparense - Montebelluna 14:30 Mestre - Cartigliano 14:30 Cattolica- Union Clodiense 15:...Berlino, 18 dic. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc vuole parlare presto con Erling Haaland del suo futuro. Si prevede che la superstar no ...In una Premier League tornata a fare i conti con l’emergenza sanitaria, così come tutta l’Inghilterra, il massimo campionato ...