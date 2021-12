Boom di contagi in Italia, cambierete i vostri programmi per Natale? (Di sabato 18 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Veneto anticipa la zona gialla, con un'ordinanza del presidente della Regione Luca Zaia. In 24 ore i contagi son… - voltes48 : RT @Giacinto_Bruno: Boom di contagi in Veneto, mascherina all'aperto e test a sanitari ogni 4 giorni - Veneto - - rassegnally : #Covid_19 Natale in giallo per più Regioni, e qualcuno rischia anche un Capodanno in arancione. Il #Veneto non aspe… - Giusy080879 : @cechi66 @BarillariDav Sei male informato. In terapia intensiva ci finiscono anche i vaccinati, ma questo non si di… - BenedettaPetru6 : RT @autocostruttore: Zaia in diretta, boom di contagi, nuova ordinanza che anticipa la zona gialla: «Mascherine all'aperto e niente under 1… -