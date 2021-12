Bomba in Rai: Elisa Isoardi pronta a tornare e ruba il posto al famosissimo. Amadeus conferma, fan sotto choc (Di sabato 18 dicembre 2021) Elisa Isoardi potrebbe affiancare Amadeus in una delle cinque serate del Festival di Sanremo al posto di Fiorello. Manca poco alla famosa kermesse, che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo i personaggi del piccolo schermo e non che accompagneranno il direttore artistico e presentatore, confermato per la terza volta. Per il momento, ad essere certi sono soltanto i nomi dei big in gara, tutte le altre notizie sono esclusivamente indiscrezioni. Però, il palco dell’Ariston potrebbe essere una grande occasione per la presentatrice che è stata fatta fuori da tutte le reti. Ultimamente Elisa Isoardi è scomparsa dal mondo del piccolo schermo. Dopo il taglio di La prova del cuoco sulla Rai e l’esperienza a Ballando con le Stelle in ... Leggi su cityroma (Di sabato 18 dicembre 2021)potrebbe affiancarein una delle cinque serate del Festival di Sanremo aldi Fiorello. Manca poco alla famosa kermesse, che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo i personaggi del piccolo schermo e non che accompagneranno il direttore artistico e presentatore,to per la terza volta. Per il momento, ad essere certi sono soltanto i nomi dei big in gara, tutte le altre notizie sono esclusivamente indiscrezioni. Però, il palco dell’Ariston potrebbe essere una grande occasione per la presentatrice che è stata fatta fuori da tutte le reti. Ultimamenteè scomparsa dal mondo del piccolo schermo. Dopo il taglio di La prova del cuoco sulla Rai e l’esperienza a Ballando con le Stelle in ...

