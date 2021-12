The Witcher 2, la recensione: una serie che abbraccia il suo destino (Di venerdì 17 dicembre 2021) La recensione di The Witcher 2: più curata sul piano estetico e più compatta a livello narrativo, la seconda stagione della serie fantasy targata Netflix fa un passo avanti verso la costruzione del suo immaginario. Il cacciatore destinato a proteggere, la ragazza destinata a combattere e la strega destinata a sopravvivere. Apriamo la nostra recensione di The Witcher 2 (di cui abbiamo visto i primi sei episodi) rievocando i tre cammini che confluiscono nell'ambiziosa serie fantasy targata Netflix. Un show che porta il nome del glaciale Geralt di Rivia, ma che in realtà abbraccia anche l'anima in pena di Yennefer e il racconto di formazione di Cirilla, dando vita a un racconto corale sempre più complesso. Esattamente due anni dopi una prima stagione promettente e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladi The2: più curata sul piano estetico e più compatta a livello narrativo, la seconda stagione dellafantasy targata Netflix fa un passo avanti verso la costruzione del suo immaginario. Il cacciatore destinato a proteggere, la ragazza destinata a combattere e la strega destinata a sopravvivere. Apriamo la nostradi The2 (di cui abbiamo visto i primi sei episodi) rievocando i tre cammini che confluiscono nell'ambiziosafantasy targata Netflix. Un show che porta il nome del glaciale Geralt di Rivia, ma che in realtàanche l'anima in pena di Yennefer e il racconto di formazione di Cirilla, dando vita a un racconto corale sempre più complesso. Esattamente due anni dopi una prima stagione promettente e ...

