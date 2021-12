Squid Game è una cagata pazzesca. Fantozzi, dove sei? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dov’è? Dov’è andato a finire un eroico Fantozzi che dica dell’opera celebrata, idolatrata, super-lodata che è “una cagata pazzesca”? Ora che la febbre per la serie coreana “Squid Game” pare placarsi e si smorza il giubilo per l’opera d’arte che ci racconta che nel mondo esiste addirittura la miseria, l’ingiustizia e pure i debiti, ora ci si può finalmente chiedere: ma che c’hanno trovato di così entusiasmante in questo horror di quart’ordine, in questo campionario splatter di luoghi comuni, in questo fumettone che trasferisce in corpi umani i cartoni di conio orientale che non voleva vedere mia figlia quando era piccola, tanto da gridare incantati al capolavoro? Una serie davvero brutta, dopo una puntata (ops, un episodio) sai già che un potere misterioso e occulto, coadiuvato da aguzzini in perfetta ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dov’è? Dov’è andato a finire un eroicoche dica dell’opera celebrata, idolatrata, super-lodata che è “una”? Ora che la febbre per la serie coreana “” pare placarsi e si smorza il giubilo per l’opera d’arte che ci racconta che nel mondo esiste addirittura la miseria, l’ingiustizia e pure i debiti, ora ci si può finalmente chiedere: ma che c’hanno trovato di così entusiasmante in questo horror di quart’ordine, in questo campionario splatter di luoghi comuni, in questo fumettone che trasferisce in corpi umani i cartoni di conio orientale che non voleva vedere mia figlia quando era piccola, tanto da gridare incantati al capolavoro? Una serie davvero brutta, dopo una puntata (ops, un episodio) sai già che un potere misterioso e occulto, coadiuvato da aguzzini in perfetta ...

