Sondaggi | FDI torna primo e stacca il Partito Democratico

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Secondo icondotti da Termometro Politico, Fratelli D’Italia è in prima posizione. Il secondoè ilUn ribaltone già annunciato. Nelle ultime settimane, dopo le elezioni amministrative di ottobre, ilsembrava aver ripreso la sua corsa e dato molte “botte” effettive agli avversari di centrodestra. E negli uffici demoscopici, ora, invece, moltidanno, nelle intenzioni di voto, Fratelli D’Italia a guidare la testa della classifica. Questi ultimi sarebbero poi seguiti praticamente a ruota dallo stessoe dalla Lega. Male, invece, il Movimento 5 Stelle, che piomba nell’abisso e sprofonda sotto ai quindici punti. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ...

Advertising

Astolfo84 : RT @La7tv: #omnibus Gli ultimi sondaggi su #Quirinale e intenzioni di voto con @lorepregliasco (@you_trend). Il #PD rimane primo partito in… - MshAllh_theBook : L'OPPOSIZIONE in questo 'p'aese pur al 20% e oltre nei sondaggi, primo Partito politico...FdI DOVE STA? Sta passand… - lorepregliasco : RT @La7tv: #omnibus Gli ultimi sondaggi su #Quirinale e intenzioni di voto con @lorepregliasco (@you_trend). Il #PD rimane primo partito in… - PoverItaliani : @FratellidItalia #Certamente'#LaNausea'#Blob????#Patriota]X[#iMerdosi???? #Fratellidinfamia????#fdi Vi È #Sconosciuta[X]… - you_trend : RT @La7tv: #omnibus Gli ultimi sondaggi su #Quirinale e intenzioni di voto con @lorepregliasco (@you_trend). Il #PD rimane primo partito in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi FDI

Quarantena Covid: regole vaccinati e non/ Quanto dura, contatto stretto, isolamentoPOLITICI: LE INTENZIONI DI VOTO Torna a crescere la fiducia nei confronti di Mario Draghi : in base ai ...Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico dannoe Pd leggermente in flessione ...Tp: nota metodologica Sondaggio realizzato con metodo CAWI, 2400 interviste raccolte tra il ...Variante Omicron, 57,6% respinge l'ipotesi di nuove restrizioni. Sì dalla maggioranza al prolungamento dello stato di emergenza al 31 marzo ...Variante Omicron, 57,6% respinge l'ipotesi di nuove restrizioni. Sì dalla maggioranza al prolungamento dello stato di emergenza al 31 marzo.