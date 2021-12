Prelemi ed i nuovi progetti: Giulia e Pierpaolo pronti a stupire i fan (VIDEO) (Di venerdì 17 dicembre 2021) I Prelemi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti a stupire i propri fan. La coppia annunciano l’arrivo di nuovi e super progetti I Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo ancora le ultime ore insieme a Milano prima di poter continuare a lavorare su nuovi progetti. L’ex gieffino tornerà a Roma per il nuovo appuntamento domenicale con Domenica In al fianco di Mara Venier. Mentre la Salemi sarà nuovamente in giro per l’Italia con nuovi appuntamenti, show-room e tante novità. Questa sera moltissimi fan avranno modo di incontrare l’amatissimo Pierpaolo Pretelli presso un noto laboratorio di cucina e musica a Civitanova, dove è ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) ISalemi ePretellii propri fan. La coppia annunciano l’arrivo die superSalemi ePretelli si stanno godendo ancora le ultime ore insieme a Milano prima di poter continuare a lavorare su. L’ex gieffino tornerà a Roma per il nuovo appuntamento domenicale con Domenica In al fianco di Mara Venier. Mentre la Salemi sarà nuovamente in giro per l’Italia conappuntamenti, show-room e tante novità. Questa sera moltissimi fan avranno modo di incontrare l’amatissimoPretelli presso un noto laboratorio di cucina e musica a Civitanova, dove è ...

