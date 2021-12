"Per Cuba periodo complesso, ma con i suoi vaccini sta domando il Covid" (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Possiamo affermare che a Cuba la pandemia è attualmente sotto controllo. I vaccini si sono dimostrati efficaci”. I vaccini di cui parla Roberto Vellano, ambasciatore italiano a Cuba, sono quelli prodotti in loco, con brevetto nazionale pubblico in modo che la tecnologia possa anche essere trasferita all’estero. “Hanno raggiunto il 90 per cento della popolazione, compresi i bambini sopra i due anni”, ci dice Vellano, che intervistiamo in occasione della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo, che si terrà il 20 e 21 dicembre a Roma, alla presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi. Cuba riesce insomma a vincere la pandemia, nonostante l’embargo Usa e una situazione economica e sociale “peggiorata ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Possiamo affermare che ala pandemia è attualmente sotto controllo. Isi sono dimostrati efficaci”. Idi cui parla Roberto Vellano, ambasciatore italiano a, sono quelli prodotti in loco, con brevetto nazionale pubblico in modo che la tecnologia possa anche essere trasferita all’estero. “Hanno raggiunto il 90 per cento della popolazione, compresi i bambini sopra i due anni”, ci dice Vellano, che intervistiamo in occasione della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo, che si terrà il 20 e 21 dicembre a Roma, alla presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi.riesce insomma a vincere la pandemia, nonostante l’embargo Usa e una situazione economica e sociale “peggiorata ...

