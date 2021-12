Nuovo picco di contagi nel Regno Unito: sono oltre 93 mila in 24 ore (Di venerdì 17 dicembre 2021) contagi fuori controllo nel Regno Unito. Per il terzo giorno consecutivo, sul territorio si è registrato un record assoluto di nuovi positivi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati 93.045 i casi tracciati: ieri, 16 dicembre, se ne erano registrati 88.376, mentre il 15 dicembre i casi avevano toccato i 78.610. sono quasi raddoppiati i contagi giornalieri da variante Omicron, che oggi sono 3.201, per un totale di 14.909. I decessi legati al Covid-19 segnalati oggi sono 111, mentre i ricoveri sono 7.611, di cui 875 in terapia intensiva. Con la quarta ondata in corso spinta da Omicron, il sistema sanitario britannico rischia una nuova grave emergenza. Solo oggi è emerso che sono a rischio cancellazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021)fuori controllo nel. Per il terzo giorno consecutivo, sul territorio si è registrato un record assoluto di nuovi positivi da Coronavirus. Nelle ultime 24 orestati 93.045 i casi tracciati: ieri, 16 dicembre, se ne erano registrati 88.376, mentre il 15 dicembre i casi avevano toccato i 78.610.quasi raddoppiati igiornalieri da variante Omicron, che oggi3.201, per un totale di 14.909. I decessi legati al Covid-19 segnalati oggi111, mentre i ricoveri7.611, di cui 875 in terapia intensiva. Con la quarta ondata in corso spinta da Omicron, il sistema sanitario britannico rischia una nuova grave emergenza. Solo oggi è emerso chea rischio cancellazione ...

Advertising

LoneroTony : Covid: in 24 ore 28.632 positivi, 120 le vittime. Nuovo picco, mai così tanti da un anno,#greenpass non funziona, #DRAGHIinGALERA - songofash : RT @bvrealis: sta cosa del test di gravidanza nuovo picco surreale tutte in cerchio magico sul tappeto della cameretta lei ovviamente sedic… - zazoomblog : Covid in Gran Bretagna nuovo picco di casi: 93.045 in 24 ore - #Covid #Bretagna #nuovo #picco #casi:… - zazoomblog : Covid in Gran Bretagna nuovo picco di casi: 93.045 in 24 ore - #Covid #Bretagna #nuovo #picco #casi: - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Covid, in Gran Bretagna nuovo picco di casi: 93.045 in 24 ore #granbretagna -