Matteo Salvini ha un disperato bisogno di Luca Morisi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il leader leghista ha aperto alla possibilità del ritorno al suo fianco dell’ex capo della Bestia, finito al centro dello scandalo su festini e droga. Da quando non lavora più per lui, i numeri social del “Capitano” sono in crollo Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il leader leghista ha aperto alla possibilità del ritorno al suo fianco dell’ex capo della Bestia, finito al centro dello scandalo su festini e droga. Da quando non lavora più per lui, i numeri social del “Capitano” sono in crollo

Advertising

fattoquotidiano : “Se vuole Luca Morisi può tornare a lavorare con me anche da subito. La mia porta è spalancata”. Il segnale, Matteo… - robertosaviano : Facciamo chiarezza contro le solite bugie sovraniste. Michele Di Bari è stato nominato nel maggio del 2019 dall’all… - AgenziaOpinione : ON. MELONI (FDI) * PROCESSO OPEN ARMS: « LA SOLIDARIETÀ DI FRATELLI D’ITALIA A MATTEO SALVINI, SIAMO AL TUO FIANCO… - espressonline : Matteo Salvini ha un disperato bisogno di Luca Morisi. Di @mauromunafo - Anna71480688 : RT @Libero_official: L'ammiraglio #Liardo in aula a #Palermo scagiona #MatteoSalvini sul caso #OpenArms: 'La #Ong ha mentito alle autorità'… -