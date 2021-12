Lazio-Genoa 3-1, Sarri aggancia Juve e Roma (Di sabato 18 dicembre 2021) La Lazio batte il Genoa 3-1 all'Olimpico e ricomincia la rincorsa alla zona Europa. Risultato sbloccato al 36' da Pedro su assist di Felipe Anderson e raddoppio a metà ripresa di Acerbi, di testa sul corner battuto da Luis Alberto. All'81' Zaccagni cala il tris e nel finale Melegoni accorcia su assist di Cambiaso. Gol della bandiera di Melegoni all'86'. Sarri aggancia per una notte Roma e Juve, portandosi a quota 28 punti. Un altro ko per Shevchenko: il Genoa, ancora sconfitto, manca il sorpasso a Cagliari e Spezia.Risultati (diciottesima giornata): Lazio-Genoa 3-0, Salernitana-Inter ore 20.45, Atalanta-Roma sabato 18 ore 15, Bologna-Juventus sabato 18 ore 18, Cagliari-Udinese sabato 18 ore 20.45, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) Labatte il3-1 all'Olimpico e ricomincia la rincorsa alla zona Europa. Risultato sbloccato al 36' da Pedro su assist di Felipe Anderson e raddoppio a metà ripresa di Acerbi, di testa sul corner battuto da Luis Alberto. All'81' Zaccagni cala il tris e nel finale Melegoni accorcia su assist di Cambiaso. Gol della bandiera di Melegoni all'86'.per una notte, portandosi a quota 28 punti. Un altro ko per Shevchenko: il, ancora sconfitto, manca il sorpasso a Cagliari e Spezia.Risultati (diciottesima giornata):3-0, Salernitana-Inter ore 20.45, Atalanta-sabato 18 ore 15, Bologna-ntus sabato 18 ore 18, Cagliari-Udinese sabato 18 ore 20.45, ...

