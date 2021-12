Lazio a rischio zona gialla a Capodanno: i dati aggiornati preoccupano gli esperti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Solo ieri nel Lazio si sono registrati 2.652 nuovi casi, con un incremento di 765 positivi rispetto alla giornata di mercoledì. Ma se da una parte i contagi sembrano aumentare così come l’incidenza che è a 200 per 100.000 abitanti, dall’altra (e fortunatamente) il valore Rt si è attestato a 1.01 (la scorsa settimana era a 1.06) e i posti letto in area medica occupati sono in calo. dati sicuramente migliori rispetto a quelli dell’anno scorso, numeri che però non ci permettono ancora di abbassare la guardia. Anzi, tutto il contrario. Nel Lazio, infatti, sono stati accertati altri tre casi di variante Omicron e l’allerta resta massima per queste festività natalizie, occasione di incontri e di pranzi tra più persone. E che l’attenzione debba restare alta lo ha confermato più volte l’assessore D’Amato, che non ha escluso un cambio di colore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Solo ieri nelsi sono registrati 2.652 nuovi casi, con un incremento di 765 positivi rispetto alla giornata di mercoledì. Ma se da una parte i contagi sembrano aumentare così come l’incidenza che è a 200 per 100.000 abitanti, dall’altra (e fortunatamente) il valore Rt si è attestato a 1.01 (la scorsa settimana era a 1.06) e i posti letto in area medica occupati sono in calo.sicuramente migliori rispetto a quelli dell’anno scorso, numeri che però non ci permettono ancora di abbassare la guardia. Anzi, tutto il contrario. Nel, infatti, sono stati accertati altri tre casi di variante Omicron e l’allerta resta massima per queste festività natalizie, occasione di incontri e di pranzi tra più persone. E che l’attenzione debba restare alta lo ha confermato più volte l’assessore D’Amato, che non ha escluso un cambio di colore ...

