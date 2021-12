Green pass, controlli dei carabinieri in discoteca: sanzionato il titolare del locale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una festa in discoteca con centinaia di giovani liceali. A Pollena Trocchia (Napoli) la scorsa notte. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno identificato i partecipanti, tutti muniti di Greenpass, e sanzionato il titolare del locale. 70mila euro le multe applicate per omessa visita medica e formazione ai dipendenti. Il controllo è stato svolto nell’ambito di un servizio ad alto impatto nei comuni di Cercola e Pollena Trocchia. In arresto un uomo del 59 che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica della sua abitazione. Denunciato in stato di libertà un 23enne di Pollena Trocchia nella cui abitazione i militari hanno rinvenuto 20 grammi di marijuana e 3 cartucce calibro 12. Sono due i giovani ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una festa incon centinaia di giovani liceali. A Pollena Trocchia (Napoli) la scorsa notte. Idella compagnia di Torre del Greco hanno identificato i partecipanti, tutti muniti di, eildel. 70mila euro le multe applicate per omessa visita medica e formazione ai dipendenti. Il controllo è stato svolto nell’ambito di un servizio ad alto impatto nei comuni di Cercola e Pollena Trocchia. In arresto un uomo del 59 che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica della sua abitazione. Denunciato in stato di libertà un 23enne di Pollena Trocchia nella cui abitazione i militari hanno rinvenuto 20 grammi di marijuana e 3 cartucce calibro 12. Sono due i giovani ...

