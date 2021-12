Eriksen - Inter | ufficiale la rescissione consensuale

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO @ChrisEriksen8 ?? - FBiasin : E per quanto mi riguarda chi dice “però all’#Inter ha combinato niente…”, di pallone, capisce poco. Il calcio non… - Gazzetta_it : Eriksen-Inter, il giorno dell’addio. Oggi l’annuncio: contratto risolto, i dettagli - Milannews24_com : Il messaggio del Milan ad Eriksen?? - NimaTavRood : RT @SimoneTogna: Da TuttoSport: Non è prevista alcuna passerella per Eriksen prima della sfida contro il Torino, ma secondo quanto filtra,… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen Inter

Christiane l', non poteva essere altrimenti. Il maestro, con la sua magia, in mezzo al nostro centrocampo. Il rumore della palla sulla traversa misto all'ohh di stupore e meraviglia, ...Anche l'ultima debole speranza di rivederlo giocare a San Siro se n'è andata: Christiannon è più un calciatore dell'. Lo ha ufficializzato il club con una nota: 'Fc Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di ...Non più compagni, ma per sempre fratelli. A poco meno di due ore dall'addio ufficiale di Christian Eriksen all'Inter, Alessandro Bastoni ha preso in mano il telefono per scrivere un messaggio pubblico ...I nerazzurri salutano il fantasista danese dopo la risoluzione del contratto con una splendida lettera che ripercorre le gesta nerazzurre del centrocampista ...