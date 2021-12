“E’ pronto per la Juve”, i social prendono in giro Wanda Nara e Icardi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuovi guai per Mauro Icardi e Wanda Nara. I social non perdonano il bomber argentino e stuzzicano i bianconeri: “E’ pronto per la Juve!” Non c’è tregua per Wanda Nara… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuovi guai per Mauro. Inon perdonano il bomber argentino e stuzzicano i bianconeri: “E’per la!” Non c’è tregua per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - fsnews_it : Tutto pronto per il debutto del #Frecciarossa di Trenitalia in #Francia. Domani #18dicembre FSNews racconterà i pri… - LegaBasketA : Tutto pronto per la 1??2????? giornata! Si inizia domani alle 2??0?? con @DerthonaBasket che ospita la @REYER1872 ??… - v_carollo : RT @AgidGov: ?? Piano triennale per l’informatica nella PA: pronto l’aggiornamento 2021-2023, in collaborazione con @InnovazioneGov e @PagoP… - Giogio47658624 : RT @lvoir: Ma si #lariachetirala7, tutto merito di #Draghi, ha trovato tutto pronto: vaccini, hub, mascherine, ventilatori, nuove stanze pe… -