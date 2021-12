Covid | il Dg del Cotugno | “Ricoverati con doppia dose con malattie pregresse”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “C’è un incremento del numero dei ricoveri e stiamo cercando di fronteggiare questa nuova ripresa del contagio. L’età pediatrica incide sulla diffusione del virus in un rapporto di 1 a 4: i bambini sono dei vettori perché trasmettono in famiglia, ai nonni, ecco perché noi stiamo vedendo un incremento dei ricoveri anche con vaccinati conda almeno sei mesi, quindi è importante labooster per una protezione maggiore”. Lo afferma a Radio Crc il direttore generale dell’Ospedale dei Colli di Napoli, Maurizio Di Mauro. “Ieri siamo partiti in Campania con la vaccinazione in età pediatrica – ha detto – è un modo per proteggerli e consentirà anche una minore diffusione del virus. In tutta la Campania abbiamo al momento 320, di cui 25 in terapia intensiva, per la ...