Covid-19, record dell’anno di contagi in 24 ore. Altre 4 regioni in zona gialla (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Italia il coronavirus incalza: sono più di 28mila i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, il record del 2021, di cui 11mila solo tra Veneto e Lombardia. Cresce anche il tasso di positività che supera il 4%. Resta stabile, rispetto a ieri, il numero dei morti. Dopo la frenata di ieri, tornano a crescere a ritmi elevati i ricoveri ordinari mentre diminuiscono i posti letto occupati e, soprattutto, gli ingressi del giorno nelle terapie intensive. La pressione sugli ospedali oggi è osservata speciale anche per il passaggio in zona gialla.Secondo l'ordinanza firmata nel pomeriggio dal ministro Speranza Altre 4 regioni, oltre alle già "gialle" Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Calabria, trascorreranno Natale e Capodanno nella fascia con più restrizioni. Si tratta di Liguria, Marche, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Italia il coronavirus incalza: sono più di 28mila i nuoviati nelle ultime 24 ore, ildel 2021, di cui 11mila solo tra Veneto e Lombardia. Cresce anche il tasso di positività che supera il 4%. Resta stabile, rispetto a ieri, il numero dei morti. Dopo la frenata di ieri, tornano a crescere a ritmi elevati i ricoveri ordinari mentre diminuiscono i posti letto occupati e, soprattutto, gli ingressi del giorno nelle terapie intensive. La pressione sugli ospedali oggi è osservata speciale anche per il passaggio in.Secondo l'ordinanza firmata nel pomeriggio dal ministro Speranza, oltre alle già "gialle" Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Calabria, trascorreranno Natale e Capodanno nella fascia con più restrizioni. Si tratta di Liguria, Marche, ...

