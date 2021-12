Chi è The Andre, il cantautore con la voce di Faber che piace a Dori Ghezzi e che ha rifatto “La buona novella” con l’Orchestra Verdi di Milano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il primo violino attacca nella sala buia. È il lamento di due donne, due mamme, che hanno perso i rispettivi figli e che non trovano pace. Poi entra la voce. E la tensione del pubblico si scioglie in un sospiro: “Tito non sei figlio di Dio, ma c’è chi muore nel dirti addio”. Con gli occhi chiusi, si vive l’impossibile: sul palco, a cantare la sorte dei due ladroni finiti sulla croce con Gesù Cristo, sembra esserci Fabrizio De André. “Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre”. Stessa voce profonda, calda, da sciamano. È la voce di Alberto Ghezzi – nessuna parentela con la moglie di Faber, Dori, che pure è seduta in prima fila – bergamasco di 29 anni, in arte The Andre. Sta seduto sulla sedia, con in braccio la chitarra. Gli manca solo di accavallare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il primo violino attacca nella sala buia. È il lamento di due donne, due mamme, che hanno perso i rispettivi figli e che non trovano pace. Poi entra la. E la tensione del pubblico si scioglie in un sospiro: “Tito non sei figlio di Dio, ma c’è chi muore nel dirti addio”. Con gli occhi chiusi, si vive l’impossibile: sul palco, a cantare la sorte dei due ladroni finiti sulla croce con Gesù Cristo, sembra esserci Fabrizio De André. “Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre”. Stessaprofonda, calda, da sciamano. È ladi Alberto– nessuna parentela con la moglie di, che pure è seduta in prima fila – bergamasco di 29 anni, in arte The. Sta seduto sulla sedia, con in braccio la chitarra. Gli manca solo di accavallare ...

