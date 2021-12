Carlo Cracco parla di Masterchef: “stasera non lo guardo, faccio un altro figlio” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Carlo Cracco riguardo alla nuova edizione del reality Masterchef: “stasera faccio un altro figlio” Si è espresso così lo chef stellato Carlo Cracco, nei confronti della nuova edizione di Masterchef, la cui prima puntata è stata trasmessa ieri sera sul canale Sky Uno. Ospite in collegamento Skype nel salotto di Che Succ3de, condotto dalla Geppi Gucciari, il cuoco vicentino ha chiuso la sua intervista con una risposta secca, che lasciato trapelare tutto il suo disappunto nei riguardi del programma di cui ha fatto parte fino al 2017. La Cucciari lo ha invitato a parlare del progetto “il panettone sospeso“, un’iniziativa di beneficenza per i senza-tetto o gli indigenti, ai quali ... Leggi su zon (Di venerdì 17 dicembre 2021)rialla nuova edizione del reality: “un” Si è espresso così lo chef stellato, nei confronti della nuova edizione di, la cui prima puntata è stata trasmessa ieri sera sul canale Sky Uno. Ospite in collegamento Skype nel salotto di Che Succ3de, condotto dalla Geppi Gucciari, il cuoco vicentino ha chiuso la sua intervista con una risposta secca, che lasciato trapelare tutto il suo disappunto nei riguardi del programma di cui ha fatto parte fino al 2017. La Cucciari lo ha invitato are del progetto “il panettone sospeso“, un’iniziativa di beneficenza per i senza-tetto o gli indigenti, ai quali ...

