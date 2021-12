Calabria: “Il Milan sta tornando. Nel calcio ci sono troppe pressioni” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Davide Calabria si sta prendendo sempre di più il Milan mettendo a tacere critici e scettici, tornando anche nel giro della Nazionale. Il rossonero si è raccontato in un’intervista nell’ultimo numero di Undici, nella quale ha iniziato a parlare del suo percorso. “Un percorso difficile di sicuro. Perché un percorso che sembra quasi scontato non lo è. Penso che un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile magari ha più possibilità di esordire ma poi è difficile rimanere, perché c’è il rischio che ti vedano sempre come il ragazzino che eri. sono stati anni, gli ultimi bellissimi, ma con molti momenti non facili. Quindi sono ancora più soddisfatto del percorso fatto. Soprattutto per uno come me che è sempre stato tifoso del Milan prima ancora di arrivarci. È uno dei sogni più grandi ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Davidesi sta prendendo sempre di più ilmettendo a tacere critici e scettici,anche nel giro della Nazionale. Il rossonero si è raccontato in un’intervista nell’ultimo numero di Undici, nella quale ha iniziato a parlare del suo percorso. “Un percorso difficile di sicuro. Perché un percorso che sembra quasi scontato non lo è. Penso che un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile magari ha più possibilità di esordire ma poi è difficile rimanere, perché c’è il rischio che ti vedano sempre come il ragazzino che eri.stati anni, gli ultimi bellissimi, ma con molti momenti non facili. Quindiancora più soddisfatto del percorso fatto. Soprattutto per uno come me che è sempre stato tifoso delprima ancora di arrivarci. È uno dei sogni più grandi ...

