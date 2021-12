Arrivano conferme sul difensore, Giuntoli non lo molla! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, ha confermato l’interesse del Napoli nei confronti di Ohis Felix Uduokhai. La partenza inaspettata di Manolas, con così largo anticipo rispetto al calciomercato, costringerà Juan Jesus e Rrahmani agli straordinari per almeno un mese, considerando l’indisponibilità di Koulibaly per l’infortunio e la Coppa d’Africa. Uduokhai calciomercato Napoli Come riportato anche da Il Mattino, il nome del difensore tedesco, che gioca nell’Augusta in Bundesliga, è tra i preferiti di Giuntoli. Uduokhai piace anche per la sua duttilità, è infatti capace di occupare anche la corsia mancina. Il giovane difensore, classe ’97, ha già accumulato 90 presenze in Bundesliga, tra Wolfsburg ed Augusta, ed è pronto per una big del nostro campionato. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, ha confermato l’interesse del Napoli nei confronti di Ohis Felix Uduokhai. La partenza inaspettata di Manolas, con così largo anticipo rispetto al calciomercato, costringerà Juan Jesus e Rrahmani agli straordinari per almeno un mese, considerando l’indisponibilità di Koulibaly per l’infortunio e la Coppa d’Africa. Uduokhai calciomercato Napoli Come riportato anche da Il Mattino, il nome deltedesco, che gioca nell’Augusta in Bundesliga, è tra i preferiti di. Uduokhai piace anche per la sua duttilità, è infatti capace di occupare anche la corsia mancina. Il giovane, classe ’97, ha già accumulato 90 presenze in Bundesliga, tra Wolfsburg ed Augusta, ed è pronto per una big del nostro campionato.

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano conferme Situazione su nuove disponibilità PS5 MediaWorld e GameStop a Natale Disponibilità PS5 Arrivano alcune indicazioni che faremo meglio ad appuntare a proposito delle nuove disponibilità PS5 ... ma al momento non abbiamo conferme sul fatto che possa interessare anche la ...

Delude la batteria con aggiornamento iOS 15.2 per gli iPhone al momento Aggiornamento iOS 15.2 Non arrivano segnali particolarmente incoraggianti per quanto riguarda l'aggiornamento iOS 15.2, almeno ... aspettando eventuali conferme o smentite nel giro di pochi giorni.

Nell’Artico raggiunti i 38°C nel 2020: la conferma dell’ONU È arrivata la conferma da parte dell’ONU che certifica la temperatura record raggiunta in Siberia a giugno del 2020. La notizia, come riporta Montagna Tv, riveste dunque di ufficialità quanto registra ...

