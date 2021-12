Al via le riprese del docufilm “Arianna” (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Monica De Santis La città di Salerno continua ad essere scelta come location per film, fiction, documentari e cortometraggi. Mentre negli scorsi giorni nelle sale cinematografiche di tutt’Italia grazie al film di Sergio?Rubini si è potuto ammirare un bellissimo Teatro Verdi, da ieri sono state avviate in città le riprese della Docufiction “Arianna” prodotta dalla Conform S.c.a.r.l. nell’ambito del progetto “Vasari – Valorizzazione Smart del patrimonio Artistico delle città Italiane”, a valere sull’Avviso del Miur n. 1735/2017 per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di specializzazione individuate dal Pnr 2015-2020, partner del raggruppamento formato da Santer Reply S.p.a. (Capofila), Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Milano, Consorzio Interuniversitario Nazionale per ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 dicembre 2021) di Monica De Santis La città di Salerno continua ad essere scelta come location per film, fiction, documentari e cortometraggi. Mentre negli scorsi giorni nelle sale cinematografiche di tutt’Italia grazie al film di Sergio?Rubini si è potuto ammirare un bellissimo Teatro Verdi, da ieri sono state avviate in città ledella Docufiction “” prodotta dalla Conform S.c.a.r.l. nell’ambito del progetto “Vasari – Valorizzazione Smart del patrimonio Artistico delle città Italiane”, a valere sull’Avviso del Miur n. 1735/2017 per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di specializzazione individuate dal Pnr 2015-2020, partner del raggruppamento formato da Santer Reply S.p.a. (Capofila), Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Milano, Consorzio Interuniversitario Nazionale per ...

