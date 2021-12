A Genova la prima di una serie di aree verdi Save the Planet e JTI (Di venerdì 17 dicembre 2021) Genova (ITALPRESS) – Il centro storico di Genova protagonista del progetto Sustainable Cities, l'iniziativa di Save The Planet e JTI Italia lanciata lo scorso anno con uno studio sulla sostenibilità delle 14 città metropolitane italiane e ora entrata nella sua fase operativa. Le due realtà hanno inaugurato alla presenza delle istituzioni cittadine la nuova zona verde di Piazza Piccapietra, dando il via a una serie di interventi concreti che porteranno nei primi mesi del 2022 alla piantumazione di oltre 100 alberi in varie aree del capoluogo ligure, per poi coinvolgere anche altri centri urbani italiani. L'obiettivo dell'attività è quello di rivalorizzare il paesaggio e la sostenibilità delle città, attraverso azioni che possano far ritrovare alla natura la sua giusta importanza anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Il centro storico diprotagonista del progetto Sustainable Cities, l'iniziativa diThee JTI Italia lanciata lo scorso anno con uno studio sulla sostenibilità delle 14 città metropolitane italiane e ora entrata nella sua fase operativa. Le due realtà hanno inaugurato alla presenza delle istituzioni cittadine la nuova zona verde di Piazza Piccapietra, dando il via a unadi interventi concreti che porteranno nei primi mesi del 2022 alla piantumazione di oltre 100 alberi in variedel capoluogo ligure, per poi coinvolgere anche altri centri urbani italiani. L'obiettivo dell'attività è quello di rivalorizzare il paesaggio e la sostenibilità delle città, attraverso azioni che possano far ritrovare alla natura la sua giusta importanza anche ...

