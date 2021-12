Vaccino 5-11 anni, De Luca: “Salvini Neanderthal e imbecilli in tv” (Di giovedì 16 dicembre 2021) De Luca a tutto campo contro Salvini e le tv. Rispondendo ai cronisti a margine dell’apertura della campagna vaccinale per i bambini della fascia di età 5-11 in Campania, il governatore sostiene che per “la paura dei vaccini, la metà della colpa è del sistema informativo. Per mesi avete fatto parlare nelle televisioni e sui giornali la più grande quantità di imbecilli che si era concentrata in Italia e questa è una cosa incredibile”. “Non è tollerabile – ha aggiunto De Luca – che ci siano intere trasmissioni televisive nelle quali parlano parcheggiatori abusivi e primari di pediatria. In quale paese del mondo succede? E’ evidente che si è creato un clima di confusione che ovviamente ha creato incertezza nelle famiglie. Adesso dobbiamo recuperare, con molta pazienza ma soprattutto facendo una cosa civile: facciamo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dea tutto campo controe le tv. Rispondendo ai cronisti a margine dell’apertura della campagna vaccinale per i bambini della fascia di età 5-11 in Campania, il governatore sostiene che per “la paura dei vaccini, la metà della colpa è del sistema informativo. Per mesi avete fatto parlare nelle televisioni e sui giornali la più grande quantità diche si era concentrata in Italia e questa è una cosa incredibile”. “Non è tollerabile – ha aggiunto De– che ci siano intere trasmissioni televisive nelle quali parlano parcheggiatori abusivi e primari di pediatria. In quale paese del mondo succede? E’ evidente che si è creato un clima di confusione che ovviamente ha creato incertezza nelle famiglie. Adesso dobbiamo recuperare, con molta pazienza ma soprattutto facendo una cosa civile: facciamo ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccino Moderna, tutti i dati degli studi scientifici sugli effetti avversi del siero [di Peter D'Angelo] - ciropellegrino : Per ora in #Campania il vaccino #Covid19 ai bambini della fascia d'età 5-11 anni è stato prenotato dall'1% dei geni… - MediasetTgcom24 : Covid, Costa: vaccino 0-5 anni possibile entro fine marzo #covid - lifestyleblogit : Vaccino 5-11 anni, De Luca: 'Salvini Neanderthal e imbecilli in tv' - - KilljoyGP : RT @GerardoDAmico: Si coglie la differenza tra “i dati sugli effetti avversi li avremo tra dieci anni” e “se si vogliono dati perfetti a di… -