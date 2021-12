Uomini e Donne, matrimonio a sorpresa per una coppia uscita da poco (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nonostante sia passato poco tempo dalla loro uscita dal programma, una nota coppia di Uomini e Donne ha preso la grande decisione di convolare a nozze. Si tratta di Angela Paone e Antonio Stellacci. I due si sono recati al cospetto di Maria De Filippi per annunciare il lieto evento ed hanno anche spiegato come mai hanno deciso di fare un così grande passo a poco tempo dall'inizio della loro frequentazione al di fuori della trasmissione di Canale 5. Tina, invece, ha approfittato per mandare una frecciatina non tanto velata a Gemma. Uomini e Donne, l'annuncio sorprendente di Angela e Antonio Prima di far accomodare la coppia, Maria De Filippi ha mostrato un video con le parole di Angela e Antonio. Per Antonio, la sua compagna possiede ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nonostante sia passatotempo dalla lorodal programma, una notadiha preso la grande decisione di convolare a nozze. Si tratta di Angela Paone e Antonio Stellacci. I due si sono recati al cospetto di Maria De Filippi per annunciare il lieto evento ed hanno anche spiegato come mai hanno deciso di fare un così grande passo atempo dall'inizio della loro frequentazione al di fuori della trasmissione di Canale 5. Tina, invece, ha approfittato per mandare una frecciatina non tanto velata a Gemma., l'annuncio sorprendente di Angela e Antonio Prima di far accomodare la, Maria De Filippi ha mostrato un video con le parole di Angela e Antonio. Per Antonio, la sua compagna possiede ...

