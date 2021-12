Tragedia in un parco di gonfiabili in Australia | morti 4 bambini | altri 5 in condizioni critiche

Advertising

fuscomarina : #Napoli e Campania Vi rendete conto nella tragedia di un #bambino che si chiama #Natalino nato il 25 dicembre? Non… - marulli2019 : Tragedia a Montesilvano, 18enne si suicida in un parco -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia parco

... ma anche loro in condizioni critiche , in un incidente avvenuto in ungonfiabili in ... "Una gita che si trasforma in unaorribile, ed in questo periodo dell'anno, è assolutamente ......bambini sono rimasti uccisi ed altri cinque feriti in un incidente avvenuto oggi in un... "Una gita che si trasforma in unaorribile, ed in questo periodo dell'anno, è assolutamente ...AUSTRALIA – Quattro bambini sono morti, e altri cinque sono gravemente feriti, dopo che un castello gonfiale è caduto durante una festa di fine anno in Australia. “Posso tristemente confermare che qua ...L’incidente è avvenuto nelle ore mattutine in una scuola elementare di Hillcrest Quattro bambini, due maschi e due femmine, sono morti mentre diversi altri sono feriti in modo grave a Devonrport, in A ...