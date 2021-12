Shevckenko | “Contro la Lazio voglio vedere un Genoa unito | generoso e determinato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo il successo in Coppa Italiala Salernitana di martedì 15 dicembre, ildi Andriy Shevchenko è atteso dalla difficile trasferta a Roma sul campo della. Il tecnico ha parlato così in coferenza stampa ai microfoni diChannel. La vittoria in Coppa Italia può aiutare in vista della gara con la?“Tornare a vincere fa tanto piacere. E’ un sollievo per noi. La squadra non ha subito gol, abbiamo vinto e adesso ci aspettano due partite difficile. Speriamo si alzi il nostro morale”. Quanto sarà importante la compattezza?“Noi dobbiamo fare la nostra partita compatta e aggressiva. Dobbiamo cercare di strappare qualche punto però sarà decisivo il gioco di squadra. Sicuramente dobbiamo riuscire a sfruttare al massimo le occasioni che ci saranno”. Destro imprescindibile?“Sette gol in ...