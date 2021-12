Sci alpino, in programma una discesa e un superG a Val d’Isere: le azzurre vogliono confermare il dominio nella velocità (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si appresta a vivere un fine settimana dedicato alle discipline veloci sulla Oreiller-Killy di Val d’Isere. Il pendio francese ospiterà una discesa libera ed un superG nelle giornate di sabato e domenica e lo squadrone azzurro, forte dei quattro successi nelle cinque gare di velocità finora disputate, si prepara a cogliere l’ennesimo risultato di peso della stagione. Grazie alla marea di punti acquisiti in Nord America Sofia Goggia è in grado di tentare l’assalto alla leadership della generale, sfruttando l’assenza di Mikaela Shiffrin (che conduce in classifica con un margine di 90 punti). La statunitense è rimasta ai box per preparare i giganti di Courchevel programmati per il 21 e 22 dicembre e nemmeno Petra Vlhova, altra contendente di peso ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scifemminile si appresta a vivere un fine settimana dedicato alle discipline veloci sulla Oreiller-Killy di Val. Il pendio francese ospiterà unalibera ed unnelle giornate di sabato e domenica e lo squadrone azzurro, forte dei quattro successi nelle cinque gare difinora disputate, si prepara a cogliere l’ennesimo risultato di peso della stagione. Grazie alla marea di punti acquisiti in Nord America Sofia Goggia è in grado di tentare l’assalto alla leadership della generale, sfruttando l’assenza di Mikaela Shiffrin (che conduce in classifica con un margine di 90 punti). La statunitense è rimasta ai box per preparare i giganti di Courchevelti per il 21 e 22 dicembre e nemmeno Petra Vlhova, altra contendente di peso ...

