Rsf | nel 2021 record di giornalisti detenuti nel mondo | sono 488

2021 è stato raggiunto il numero record di 488 giornalisti detenutimondo . A rivelarlo è l'annuale bilancio dell'Ong Reporter senza frontiere : 'Mai dalla creazione del rapporto di1995 - si legge in una nota - il numero di giornalisti detenuti è stato così elevato'. Il rapporto registra, negli ultimi 12 mesi, anche 46 professionisti dei media uccisi, la cifra più bassa ..."Mai dalla creazione del rapporto di1995 - si legge in un comunicato - il numero di giornalisti detenuti è stato così elevato".L'Ong spiega che l'aumento di giornalisti detenuti, dell'ordine del 20% in un anno, "è principalmente il risultato di tre Paesi": Birmania, Bielorussia e Cina ...(ANSA-AFP) - ROMA, 16 DIC - Nel 2021 è stato raggiunto il numero record di 488 giornalisti detenuti nel mondo. A rivelarlo è l'annuale bilancio dell'ong Reporter senza frontiere, che registra anche 46 ...