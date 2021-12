Rdc: Meloni ribadisce, 'è metadone di Stato, non risolve condizione povertà' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ''Sono stata criticata per aver detto che il reddito di cittadinanza è come il metadone. Ebbene, il reddito di cittadinanza è esattamente metadone di Stato... Non risolve la condizione di povertà ma la mantiene...''. Lo ha detto Giorgia Meloni all'Assemblea di Coldiretti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - ''Sono stata criticata per aver detto che il reddito di cittadinanza è come il. Ebbene, il reddito di cittadinanza è esattamentedi... Nonladima la mantiene...''. Lo ha detto Giorgiaall'Assemblea di Coldiretti.

