Nuoto | la 4×100 sl si conferma su livelli eccelsi dopo l’argento olimpico Cosa manca per vincere

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un primato italiano sbriciolato e un argento mondiale: è stato questo l’esito dellastile libero maschile nella prima giornata dei Mondiali 2021 diin vasca corta ad Abu Dhabi. Alessandro Miressi (46.12), Thomas Ceccon (45.71), Leonardo Deplano (45.98) e Lorenzo Zazzeri (45.80) hanno confezione un crono da record di 3:03.61 che ha permesso loro di centrare l’obiettivo e solo una prova monstre di Aleksandr Shchegolev (45.53) ha negato agli azzurri di ottenere l’oro. Unadell’ottimo livello raggiunto,e quello europeo in corta a Kazan. La domanda pero che ci si pone è la seguente: cheper salire sul gradino più alto? In questo caso, visto che la gara si è decisa su pochissimo, c’è poco da dire, ...

