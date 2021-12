Nicolas Maupas | età | vita privata | fidanzata | francese e curiosità

(Di giovedì 16 dicembre 2021)è un giovane attore italiano. Si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie ad alcune fiction Rai, come “Mare Fuori” e il “Professore”. Scopriamo alcunesu di lui.: età L’attore ha 22 anni ed è di Milano.Cresce in una bella famiglia composta dal papàe grafico L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ValeriaPalmie11 : VOI TUTTO BENE? #marefuori #marefuori2 @Nicolas_Maupas - hrtszouis : RT @fine_HS_line: quanto splendi. @Nicolas_Maupas - hrtszouis : @fine_HS_line @Nicolas_Maupas Vivo per sto sorriso - __HStpwk__ : A SIMÒ CI VEDIAMO STASERA #unprofessore @Nicolas_Maupas - ale_myy2 : RT @Giuh_h: ufficialmente iniziate le ultime 48h consecutive benedette da nicolas maupas #marefuori2 #unprofessore -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolas Maupas

Sky Tg24

è Simone, il figlio di Dante: tra loro i rapporti sono difficili. Il giovane attore è anche nel cast di "Mare fuori 2". Al centro, Loris Loddi è Sbarra, un malavitoso che traffica ......30 quando torneranno ancora una volta gli amati attori Carolina Crescentini , Carmine Recano , Valentina Romani e l'astro nascente delle fiction italiane, in onda anche su Rai1 al ...Chi non avrebbe voluto incrociare nella propria vita scolastica un professore di Filosofia come Dante Balestra? Sarebbe piaciuto a tanti a giudicare dagli ascolti della serie “Un professore”, coprodot ...Mare fuori 2, anticipazioni quinta puntata 15 dicembre su Rai 2: Carmine vuole uccidere Pirucchio, mentre Naditza accetta di sposare suo cugino.