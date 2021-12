Milan: lo storico inno rivisitato in chiave moderna da Davide Locatelli (Di giovedì 16 dicembre 2021) Davide Locatelli, insieme a Mazay, ha reinterpretato in chiave moderna lo storico inno del Milan. Inoltre, nel pre-match con il Napoli, i tifosi dovranno fare una coreografia: ecco cosa succederà In occasione del 122esimo compleanno del Milan, Davide Locatelli, insieme al DJ&Producer Andrea Mazzantini, in arte Mazay, ha reinterpretato in chiave moderna lo storico inno scritto da Tony Renis e Massimo Guantini che con le sue note scandisce da anni le domeniche rossonere allo stadio. Prima di Milan-Napoli, infatti, verrà trasmesso sui maxischermi il video del remix dell’inno rossonero, con la musica rivisitata ... Leggi su zon (Di giovedì 16 dicembre 2021), insieme a Mazay, ha reinterpretato inlodel. Inoltre, nel pre-match con il Napoli, i tifosi dovranno fare una coreografia: ecco cosa succederà In occasione del 122esimo compleanno del, insieme al DJ&Producer Andrea Mazzantini, in arte Mazay, ha reinterpretato inloscritto da Tony Renis e Massimo Guantini che con le sue note scandisce da anni le domeniche rossonere allo stadio. Prima di-Napoli, infatti, verrà trasmesso sui maxischermi il video del remix dell’rossonero, con la musica rivisitata ...

