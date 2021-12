La falsa narrazione No vax di Robert Malone sulla strategia vaccinale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Circola un post pubblicato sul sito amatoriale Naturamorevolenews, dove si rilancia Robert W. Malone in qualità di «inventore della tecnologia mRNA», il quale ci avvisa tutti di un imminente pericolo derivato dai vaccini contro il nuovo Coronavirus: «fermatevi con l’obbligo o sarà una catastrofe». Il presunto padre dei vaccini antigenici di nuova generazione è un volto noto del progetto Open Fact-checking. Più volte nelle audizioni al Senato in difesa delle cosiddette «cure domiciliari» troviamo rimandi alle affermazioni di Malone; compare anche tra le fonti di un controverso «studio» della Fondazione Hume; Malone stesso ha condiviso pericolose fake news, dove si sostiene, che secondo l’FDA i vaccini ucciderebbero due persone per ogni vita salvata. Per chi ha fretta: Malone elenca una serie di ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Circola un post pubblicato sul sito amatoriale Naturamorevolenews, dove si rilanciaW.in qualità di «inventore della tecnologia mRNA», il quale ci avvisa tutti di un imminente pericolo derivato dai vaccini contro il nuovo Coronavirus: «fermatevi con l’obbligo o sarà una catastrofe». Il presunto padre dei vaccini antigenici di nuova generazione è un volto noto del progetto Open Fact-checking. Più volte nelle audizioni al Senato in difesa delle cosiddette «cure domiciliari» troviamo rimandi alle affermazioni di; compare anche tra le fonti di un controverso «studio» della Fondazione Hume;stesso ha condiviso pericolose fake news, dove si sostiene, che secondo l’FDA i vaccini ucciderebbero due persone per ogni vita salvata. Per chi ha fretta:elenca una serie di ...

