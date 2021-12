Juve, non solo Arthur: da Diego a Hernanes, i brasiliani flop dal 2000 ad oggi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quello tra la Juve e Arthur Melo è un rapporto che non è mai riuscito a decollare. Ma il centrocampista non è il primo brasiliano "flop" in bianconero: ecco i precedenti più recenti. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quello tra laMelo è un rapporto che non è mai riuscito a decollare. Ma il centrocampista non è il primo brasiliano "" in bianconero: ecco i precedenti più recenti.

Advertising

juventusfc : Le #JuventusWomen possono fare la storia in #UWCL! L'appuntamento è per il 16 dicembre, alle 21:00, all'Allianz S… - AlfredoPedulla : Non chiedetemi di ipotesi scambio #LuisAlberto-#Arthur: non è roba mia, preferisco andarci solo in caso di riscontr… - AlfredoPedulla : La #Juve apprezza #Gravenberch (contatto non lungo, l’#Ajax spinge per il rinnovo) e ne ha parlato in un incontro c… - rebornofricky : @DipaGianluca @lucacohen Ultimamente molto pochi vero, però non avete vinto quelli importanti per farvi arrivare in… - nonno_riccardo : @toropuntoit Non lo sapevo! Allora vinceremo giusto per mettere fuori la Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Juve non Juve, non solo Arthur: da Diego a Hernanes, i brasiliani flop dal 2000 ad oggi Quello tra la Juve e Arthur Melo è un rapporto che non è mai riuscito a decollare. Ma il centrocampista non è il primo brasiliano "flop" in bianconero: ecco i precedenti più recenti.

Maurizio Biscardi teme per il suo Napoli! Diversi giornali legati a Milan, Inter, Juve e anche Atalanta, quando queste vanno male cercano sempre di trovare le giustificazioni . Se pensiamo un attimo all'Atalanta, non possiamo non ricordare ...

Juve, la carica dei 200 tifosi. Allegri: "Non facciamoli crossare" Tuttosport Juventus, chi a gennaio per l'attacco? Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria o ...

Retroscena Juve: bianconeri sul 2003 Bondo la scorsa estate, possibile ritorno di fiamma? La scorsa estate la Juventus ha provato a portare in bianconero il centrocampista francese classe 2003 Warren Bondo, adesso protagonista in Ligue 2 con la maglia del Nancy. Come riportato ...

Quello tra lae Arthur Melo è un rapporto cheè mai riuscito a decollare. Ma il centrocampistaè il primo brasiliano "flop" in bianconero: ecco i precedenti più recenti.Diversi giornali legati a Milan, Inter,e anche Atalanta, quando queste vanno male cercano sempre di trovare le giustificazioni . Se pensiamo un attimo all'Atalanta,possiamoricordare ...Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria o ...La scorsa estate la Juventus ha provato a portare in bianconero il centrocampista francese classe 2003 Warren Bondo, adesso protagonista in Ligue 2 con la maglia del Nancy. Come riportato ...