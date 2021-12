Jane Austen, la scrittrice della perseveranza capace di conquistare il pubblico maschile (Di giovedì 16 dicembre 2021) I suoi romanzi possono essere interpretati erroneamente come evasione romantica dalla realtà. Ma ad un’analisi più attenta delle sue opere non può sfuggire che Jane Austen abbia scritto molto di più di semplici romanzi rosa. Quando si scava nella sua scrittura, si scopre al di là della preoccupazione per l’amore e il romanticismo dei protagonisti, uno strato di acciaio e una celebrazione della resilienza. Ed è probabilmente quella perseveranza sottile, ma forte che ha conquistato nell’Ottocento il pubblico maschile, molto prima di quello femminile. Jane Austen: ecco perché oggi è una lettura che ispira I libri di Jane Austen, possiamo dirlo, non sono affatto romanzi rosa che celebrano l’amore. Di certo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) I suoi romanzi possono essere interpretati erroneamente come evasione romantica dalla realtà. Ma ad un’analisi più attenta delle sue opere non può sfuggire cheabbia scritto molto di più di semplici romanzi rosa. Quando si scava nella sua scrittura, si scopre al di làpreoccupazione per l’amore e il romanticismo dei protagonisti, uno strato di acciaio e una celebrazioneresilienza. Ed è probabilmente quellasottile, ma forte che ha conquistato nell’Ottocento il, molto prima di quello femminile.: ecco perché oggi è una lettura che ispira I libri di, possiamo dirlo, non sono affatto romanzi rosa che celebrano l’amore. Di certo ...

