Ultime Notizie dalla rete : Inail 274 Inail, 274 mln a imprese che investono in sicurezza Al via il bando Isi 2021, che prevede che per ogni progetto ammesso al finanziamento, il contributo Inail erogato in conto capitale può coprire fino al 65% delle spese sostenute fino a un massimo di 130mila euro. 16 dicembre 2021

Bando ISI INAIL 2021, nuova tornata di finanziamenti a fondo perduto per la sicurezza sul lavoro Bando ISI INAIL 2021 , arriva una nuova tornata di incentivi per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro per un valore complessivo pari a 274 milioni di euro . Le imprese e gli enti del ...

