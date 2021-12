Giulia Stabile: il sostegno a Sangiovanni prima di Sanremo 2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Reduce dall’esperienza con Tu si que vales, che le è costata anche una bella quantità di cattiverie da parte di alcuni hater, Giulia Stabile non perde tempo per fare l’in bocca al lupo al suo Sangiovanni per Sanremo 2022, attraverso un dolce messaggio su Instagram la sera della finale di Sanremo Giovani, in cui sono stati annunciati i titoli dei brani dei big in gara. Il messaggio di Giulia per Sangiovanni Durante la finale di Sanremo Giovani sono stati annunciati i titoli delle canzoni in gara dei big di Sanremo 2022, tra cui quella di Sangiovanni che gareggerà con Farfalle. La ballerina, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ha dedicato delle storie su Instagram al suo fidanzato ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 dicembre 2021) Reduce dall’esperienza con Tu si que vales, che le è costata anche una bella quantità di cattiverie da parte di alcuni hater,non perde tempo per fare l’in bocca al lupo al suoper, attraverso un dolce messaggio su Instagram la sera della finale diGiovani, in cui sono stati annunciati i titoli dei brani dei big in gara. Il messaggio diperDurante la finale diGiovani sono stati annunciati i titoli delle canzoni in gara dei big di, tra cui quella diche gareggerà con Farfalle. La ballerina, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, ha dedicato delle storie su Instagram al suo fidanzato ...

Advertising

WittyTV : La nostra Giulia ha incontrato per voi Riki che ci ha parlato del suo nuovo brano “Scusa”, dei suoi nuovi progetti… - mannaggiaaa : Nella vita vorrei una persona come Giulia Stabile che mi supporta nel modo in cui supporta Sangiovanni. FACENDOSI LE CORSE. #amemici20 - alexand08669566 : RT @sangiosbrando: MA DOVE LA TROVATE UN’ALTRA COME LEI DOVE VE LO DICO IO DA NESSUNA PARTE PERCHÉ DI GIULIA STABILE CE N’È SOLO UNA https:… - anordestdiche : #Teatro, prove di rete a nordest: alleanza tra Teatro Stabile del Veneto, Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Ven… - 361_magazine : -