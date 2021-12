Gianmaria attacca Soleil: “Non è una vittima la nominerò per sempre” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Come vi abbiamo già detto ieri, non tutti nella casa del Grande Fratello VIP 6 pensano che Soleil sia la vittima di tutta la vicenda che l’ha vista protagonista insieme ad Alex Belli. E a dire la sua, in modo molto pungente, è stato anche Gianmaria Antinolfi che si è anche sentito chiamato in causa, quando Soleil ha detto che con gli uomini prende solo fregature, visto che è stato un suo ex, almeno lui si sente tale. Ma mettiamo da parte questo discorso per un attimo. Gianmaria infatti, insieme a Miriana Trevisan, non accetta che in questa storia Soleil passi per quella che ha fatto tutto nel modo corretto, anzi. E così parlando proprio con la Trevisan, Gianmaria ha spiegato di sentirsi più vicino all’attore che alla sua ex. La presa di posizione di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 dicembre 2021) Come vi abbiamo già detto ieri, non tutti nella casa del Grande Fratello VIP 6 pensano chesia ladi tutta la vicenda che l’ha vista protagonista insieme ad Alex Belli. E a dire la sua, in modo molto pungente, è stato ancheAntinolfi che si è anche sentito chiamato in causa, quandoha detto che con gli uomini prende solo fregature, visto che è stato un suo ex, almeno lui si sente tale. Ma mettiamo da parte questo discorso per un attimo.infatti, insieme a Miriana Trevisan, non accetta che in questa storiapassi per quella che ha fatto tutto nel modo corretto, anzi. E così parlando proprio con la Trevisan,ha spiegato di sentirsi più vicino all’attore che alla sua ex. La presa di posizione di ...

CosmoAk : RT @W_I_T_I_S: Quando Gianmaria nella lettera per Sophie dice ... in guerra fatti credere debole e quando sono distratti attacca... e' ciò… - W_I_T_I_S : Quando Gianmaria nella lettera per Sophie dice ... in guerra fatti credere debole e quando sono distratti attacca..… - Skq7qZ : RT @SistersStars: Comunque solaia non ce la fa ad accettare che chiunque li dentro abbia scelto un’altra donna. Odia Gianmaria e sparla di… - SistersStars : Comunque solaia non ce la fa ad accettare che chiunque li dentro abbia scelto un’altra donna. Odia Gianmaria e spar… - Sophia99275623 : @ggguore Bravissima se arriva la bona prima del bono vedi come Sophie si attacca a Gianmaria. Altro che no! -