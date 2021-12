GF Vip, Valeria Marini lava i capelli in cucina: è bufera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Valeria Marini è stata bersagliata dagli utenti sui social per essersi lavata i capelli nel lavello della cucina del GF Vip. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)è stata bersagliata dagli utenti sui social per essersita inel lavello delladel GF Vip. su Donne Magazine.

Advertising

Novella_2000 : Valeria Marini si lava i capelli nel lavandino della cucina al GF Vip (FOTO) #gfvip - ceci_patrizia : Manila, Valeria e Carmen parlano di Gianmaria e Sophie - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: idee chiare a me Sophie… - akshsoab : Sto guardando un film che valeria mi ha CONSIGLIATO di NON vedere ovvero vip del 2017 e ho scoperto che ci sta Park… - kayryder20 : @xunocomeme Valeria e una Vip di tv italiano…. Ma chi e Soleil? Una vipera crudele con profili fake a Instagram che la votano. - infoitcultura : Gf Vip 6, Valeria Marini confonde Soleil per Sophie | Annichilita con 2 parole -