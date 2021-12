Genoa | Shevchenko | ' Lazio? Sfida difficile | ma faremo la nostra parte'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Shevchenko

non ha dubbi su come dovrà essere la sua squadra domani: "Voglio ungeneroso e determinato - ha detto - , ununito".... ma anche se era Coppa Italia il successo contro la Salernitana è stato un toccasana per il. Ne è convinto Andriy, tecnico di un Grifone reduce dalla sconfitta nel derby, in grande ...Soprattutto dobbiamo riuscire a sfruttare al massimo le occasioni che ci saranno". Shevchenko non ha dubbi su come dovrà essere la sua squadra domani: "Voglio un Genoa generoso e determinato - ha ...Domani Lazio e Genoa si affronteranno all’Olimpico alle 18:30. Sarà una gara importantissima per entrambe le squadre, il Genoa è in lotta per la retrocessione mentre ...