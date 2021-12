Formazioni ufficiali Sampdoria Torino | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ledimatch valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022.(4-4-2): Falcone; Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Askildsen, Verre; Ciervo, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.(3-4-2-1): Berisha, Izzo, Buongiorno, Rodriguez, Aina, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Zaza. All. Juric RISULTATI SEDICESIMI COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

