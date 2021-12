Emilia Romagna, 2,5mln per startup con persone con disabilità (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dare sostegno alla nascita di nuove imprese che occupino in maggioranza persone con disabilità, per dare loro più opportunità occupazionali sia come lavoratori dipendenti sia come soci lavoratori delle stesse imprese. Non è solo la direzione in cui lavora il DL “Disposizioni in materia di startup sociali“ che punta a riconoscere sgravi fiscali e contributivi per tutte quelle imprese innovative che assumono, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori con disturbo dello spettro autistico nella misura di due terzi del personale, ma anche una novità introdotta dalla Regione Emilia Romagna nelle scorse ore. Fondi per le startup sociali in Emilia Romagna La Regione Emilia Romagna ha approvato ... Leggi su fmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dare sostegno alla nascita di nuove imprese che occupino in maggioranzacon, per dare loro più opportunità occupazionali sia come lavoratori dipendenti sia come soci lavoratori delle stesse imprese. Non è solo la direzione in cui lavora il DL “Disposizioni in materia disociali“ che punta a riconoscere sgravi fiscali e contributivi per tutte quelle imprese innovative che assumono, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori con disturbo dello spettro autistico nella misura di due terzi del personale, ma anche una novità introdotta dalla Regionenelle scorse ore. Fondi per lesociali inLa Regioneha approvato ...

