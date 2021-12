Di Lorenzo su Milan-Napoli | ”Proveremo a portare a casa la vittoria”

Leggi su retecalcio

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Di: “Dobbiamo rimetterci in carreggiata, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, vogliamo vincere con il” Giovanni Di, difensore del, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, per parlare del momento attuale della squadra azzurra e del prossimo match contro il. Queste le sue parole: PER DIIL CALCIO E’ TUTTO, E’ LA SUA PASSIONE “Mi piace giocare a calcio. Prima di essere il mio lavoro è la mia passione, è tutto per me e dunque è un piacere giocare sempre. -afferma Di-La stanchezza quando ci sono partite ravvicinate si sente, ma il resto prevale su tutto. SU– EMPOLI Partita con l’Empoli? Ci tenevamo a riprendere il nostro percorso con una ...