Dead Space | il Remake è in sviluppo da poco più di due anni

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In attesa di, emergono alcune informazioni che sembrano rivelare da quanto tempo il gioco sia in fase dida parte di Electronic Arts La saga diha indubbiamente assunto un ruolo importante tra i fan dei giochi horror. Essa si interruppe però circa ottofa, con il rilascio di3. Il titolo aveva ottenuto un’accoglienza decisamente positiva, nonostante il fallimento nel raggiungere l’obiettivo nelle vendite prefissate da Electronic Arts, fattore che infine causò la cancellazione di un suo sequel. Da allora, negli studi di Electronic Arts non si parlò più di nuovi seguiti, tant’è che lo studio autore del gioco, Visceral Games, fu chiuso da EA stessa. Tuttavia, quest’anno abbiamo ...

Annunciato nel corso del 2021 , il remake dinon è stato un progetto lanciato in pasto alla folla amante del brand, tutt'altro. Nelle potenzialità del gioco Electronic Arts ci crede davvero tantissimo e il più grande fatto a sostegno ...Il 2022 si preannuncia come un altro grande anno, con i nuovi capitoli delle serie annuali e videogiochi molto attesi tra cui GRID Legends eRemake .In attesa di Dead Space Remake, emergono alcune informazioni che sembrano rivelare da quanto tempo il gioco sia in fase di sviluppo.Il remake di Dead Space, in sviluppo presso EA Motive, potrebbe offrire un mondo di gioco più aperto al confronto con l'originale.