Curling | Preolimpico 2021 | orari partite di oggi dell’Italia | tv | programma 16 dicembre

oggi giovedì 16 dicembre prosegue il Preolimpico di Curling. A Leeuwarden (Paesi Bassi) si conclude il round robin, si delinea la classifica generale e avremo chiara la situazione: la prima classificata staccherà direttamente il biglietto per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, mentre le formazioni tra secondo e quarto posto accederanno ai playoff per gli ultimi due posti (seconda contro terza, la vincente vola ai Giochi mentre la perdente affronterà la quarta per l'ultimo posto a disposizione). L'Italia maschile ha le chance migliori ed è chiamata al cruciale doppio impegno contro il Giappone (ore 09.00) e la Germania (ore 19.00). Alle ore 14.00, invece, le azzurre incroceranno la fortissima Scozia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il ...

