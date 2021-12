Covid, più contagi ricoveri e vittime. Gimbe: “Ospedali in affanno” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Malgrado che l’Italia stia meglio di altri paesi europei, nel nostro Paese l’epidemia di Covid da due mesi a questa parte non accenna a rallentare. Secondo la Fondazione Gimbe sta progressivamente “portando verso una pericolosa congestione degli Ospedali“. Nella settimana 8-14 dicembre, rispetto alla precedente, crescono di circa il 18% i nuovi casi e i decessi. “Sul fronte Ospedaliero – spiegano da Gimbe – aumentano ancora i posti letto occupati da pazienti Covid: +17,9% in area medica e +11,2% in terapia intensiva.” Tuttavia, nelle ultime settimane “si è ridotta la percentuale di pazienti ricoverati in area medica e in intensiva rispetto ai positivi“, grazie all’incremento delle terze dosi. Covid, i dati di Gimbe Mentre aumenta in maniera forte il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) Malgrado che l’Italia stia meglio di altri paesi europei, nel nostro Paese l’epidemia dida due mesi a questa parte non accenna a rallentare. Secondo la Fondazionesta progressivamente “portando verso una pericolosa congestione degli“. Nella settimana 8-14 dicembre, rispetto alla precedente, crescono di circa il 18% i nuovi casi e i decessi. “Sul fronteero – spiegano da– aumentano ancora i posti letto occupati da pazienti: +17,9% in area medica e +11,2% in terapia intensiva.” Tuttavia, nelle ultime settimane “si è ridotta la percentuale di pazienti ricoverati in area medica e in intensiva rispetto ai positivi“, grazie all’incremento delle terze dosi., i dati diMentre aumenta in maniera forte il ...

