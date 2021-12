Covid Lazio, cresce l’incidenza. D’Amato: ‘Rispettare quarantena e conctact tracing’ (Di giovedì 16 dicembre 2021) cresce la preoccupazone per l’aumento dei contagi da Coronavirus nel Lazio. Nonostante la campagna vaccinale prosegua ad un buon ritmo, l’attenzione resta alta, così da evitare strette più severe e tenere sotto controllo l’andamento della curva epidemiologica. Leggi anche: Quando torna il vaccino Pfizer a Roma e nel Lazio per la terza dose: meglio aspettare o fare il booster con Moderna? cresce l’incidenza nel Lazio, l’appello di D’Amato Parole preoccupate quelle dell’assessore regionale alla sanità D’Amato che afferma: ‘Ci giungono troppe segnaLazioni dai nostri servizi delle Asl di non collaborazione sul contact tracing e di mancato rispetto delle regole di quarantena per coloro che sono venuti in contatto con un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021)la preoccupazone per l’aumento dei contagi da Coronavirus nel. Nonostante la campagna vaccinale prosegua ad un buon ritmo, l’attenzione resta alta, così da evitare strette più severe e tenere sotto controllo l’andamento della curva epidemiologica. Leggi anche: Quando torna il vaccino Pfizer a Roma e nelper la terza dose: meglio aspettare o fare il booster con Moderna?nel, l’appello diParole preoccupate quelle dell’assessore regionale alla sanitàche afferma: ‘Ci giungono troppe segnani dai nostri servizi delle Asl di non collaborazione sul contact tracing e di mancato rispetto delle regole diper coloro che sono venuti in contatto con un ...

